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Культура и искусство

«Евровидение-2021»: стало известно, в каком городе пройдет конкурс

10:33 17 мая 2020
Ahoy Arena
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Европейский союз вещателей (EBU) достиг договоренности с Нидерландами о проведении песенного конкурса Евровидение-2021 в Роттердаме на Ahoy Arena, а участие в конкурсе подтвердили 18 исполнителей. Об этом EBU сообщил на своем сайте, пообещав обнародовать дополнительную информацию в ближайшее время.

«Мы очень рады, что теперь можем двигаться вперед. Очень важно, чтобы песенный конкурс Евровидение вернулся в следующем году, и мы рады принять необходимые обязательства наших коллег в Нидерландах вернуть это зрелище зрителям во всем мире», — сказал исполнительный руководитель Евровидения Мартин Остердаль.

Ранее организаторы заявили, что нового отбора на Евровидение-2021 не будет, но участники, которые должны были приехать на Евровидение-2020, должны будут представить новую песню.

Напомним, в связи с отменой международного песенного конкурса «Евровидение-2020» его организаторы устроили финальный концерт онлайн и без состязательного формата. Его показали на официальном YouTube-канале конкурса 16 мая.

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