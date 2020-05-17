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«Евровидение-2021»: стало известно, в каком городе пройдет конкурс
Европейский союз вещателей (EBU) достиг договоренности с Нидерландами о проведении песенного конкурса Евровидение-2021 в Роттердаме на Ahoy Arena, а участие в конкурсе подтвердили 18 исполнителей. Об этом EBU сообщил на своем сайте, пообещав обнародовать дополнительную информацию в ближайшее время.
«Мы очень рады, что теперь можем двигаться вперед. Очень важно, чтобы песенный конкурс Евровидение вернулся в следующем году, и мы рады принять необходимые обязательства наших коллег в Нидерландах вернуть это зрелище зрителям во всем мире», — сказал исполнительный руководитель Евровидения Мартин Остердаль.
Ранее организаторы заявили, что нового отбора на Евровидение-2021 не будет, но участники, которые должны были приехать на Евровидение-2020, должны будут представить новую песню.
Напомним, в связи с отменой международного песенного конкурса «Евровидение-2020» его организаторы устроили финальный концерт онлайн и без состязательного формата. Его показали на официальном YouTube-канале конкурса 16 мая.313
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