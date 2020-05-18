Звезда "Дизель Шоу" разгневал сеть заявлением о «братстве» украинцев и россиян (видео)

Шоу-бизнес

Звезда юмористического проекта «Дизель Шоу» Сергей Писаренко, который с семьей живет под Киевом, удивил высказыванием о дружбе украинских и российских народов. Об этом и не только он говорил в интервью Сергею Иванову в программе «Антиподы».

«Для меня это славяне, один народ. Я не разделяю эти страны», — сказал Писаренко. Он также добавил, что его мать является украинкой. Его жена и дочь — также граждане Украины. Но родители артиста и дети от первого брака живут в РФ.

Сергей не понимает, почему «братские» народы воюют между собой, считает, что ситуацию контролируют «наверху». Не исключает, что «кто-то» делает это намеренно.

«Родственники не поссорятся, как бы не пытался где-то и кто-то. Простые люди будут общаться. Встречаясь в других странах, в Турции, встречаясь на одном пляже, украинцы и россияне по-прежнему рядом загорают и садятся вечером за один стол, посумують, выпьют, потом руки пожмут и разъезжаются по своим странам. В какой-то момент устанет кто-то где-то ругать нас, и мы спокойно продолжим жать друг другу руки…

…Почему украинцы и русские должны стрелять друг в друга? Я не могу с этим ничего сделать, но ненавидеть за это украинский народ я не могу. Также не могу ненавидеть русских, потому что они там сидят на Урале и не понимают, почему так происходит. Это, к сожалению, так", — сказал Писаренко.

Ведущий также спросил Писаренко о Крыме. На эту тему артист говорить отказался. Он ответил, что согласился на интервью, чтобы обсудить творческие планы, «а вы уже начинаете черт-те куда». Он подчеркнул, что не желает говорить на политические темы. На этом Сергей завершил беседу.

«Для этого мужчины Украины нет. Это пространство, где он просто пересиживает. И хочется спросить, а почему он не в России, если все одинаково?», «Фу, это мерзко. Что с головой у гостя? Ему самому не противно быть таким «простым», «Эта их аполитичность и приводит к таким войнам!», — пишут под видео возмущенные комментаторы.

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