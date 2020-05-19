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Убийство Старицкого: экс-министру Кожаре изменили залог
Бывшему министру Леониду Кожаре, подозреваемому в убийстве, снизили сумму залога. Суд не согласился отменять арест для экс-министра, но залог был снижен в семь раз. Вместо 14,82 млн гривен теперь требуется внести 2,1 млн гривен.
О новом решении суда рассказала в Facebook Катерина Старицкая, дочь убитого в доме Кожары Сергея Старицкого. Судебное постановление было принято 18 мая. Попутно продлены сроки, отведенные на расследование дела.
Напомним, 21 февраля в доме Кожары под Киевом был найден мертвым бизнесмен Сергей Старицкий. Сначала говорилось о самоубийстве предпринимателя. 25 марта полиция задержала экс-министра Кожару по подозрению в умышленном убийстве. Следствие считает, что бизнесмен не мог сам себя застрелить.
Предполагалось, что Кожара останется под арестом до 25 мая. Если подследственный внесет залог, то сможет вернуться по месту жительства в село Чайки, но должен будет сдать загранпаспорт.106
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.