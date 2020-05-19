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Спорт

Непобедимый украинский боец порвал джинсы, исполняя трюк на мотоцикле (видео)

9:08 19 мая 2020
Ярослав Амосов
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Боец смешанных единоборств украинец Ярослав Амосов, проведший в карьере 23 поединка и не потерпевший ни одного поражения, в ожидании открытия спортивных залов, которое планируется после 22 мая в рамках второго этапа смягчения карантина, развлекается на городских улицах.

Спортсмен, который свой последний бой провел 22 февраля, победив в рамках турнира Bellator 239 в американском Такервилле по очкам Эда Рута, сел за руль мотоцикла. Точнее, не сел, а… встал. Наверняка, подобный экстрим вряд ли понравится его тренерам.

Итогом подобных «покатушек» для 26-летнего бойца, являющегося студентом Университета государственной фискальной службы Украины, стали порванные джинсы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что призер Олимпиады-2016 в Рио Нил Уилсон выполнил сложнейший трюк с обручем и чуть не сошел с ума от радости.

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