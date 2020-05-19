- 09:59 Подвозил боеприпасы: на Донбассе прицельным огнем уничтожен грузовик оккупантов
- 09:58 «У вас есть 30 дней»: Трамп выдвинул ВОЗ жесткий ультиматум
- 09:54 Двойное гражданство и реформа СБУ: заседание Верховной Рады 19 мая (онлайн-трансляция)
- 09:50 Хабиб рассказал о трагедии в семье из-за коронавируса
- 09:48 Переболевшая коронавирусом Надежда Бабкина впервые появилась на публике
- 09:37 После 22 мая в Украине введут адаптивный карантин: чего ожидать
- 09:30 Велика мережа ломбардів запустила кредит з доставкою додому
- 09:26 Украина столкнулась с проблемой в ПАСЕ из-за нововведений на переговорах в Минске
- 09:10 Актуальные данные о ситуации с коронавирусом: онлайн-трансляция брифинга Минздрава
- 09:09 Замужняя няня, которая соблазнила 13-летнего воспитанника и родила от него ребенка, села в тюрьму
- 09:08 Непобедимый украинский боец порвал джинсы, исполняя трюк на мотоцикле
- 09:08 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
Непобедимый украинский боец порвал джинсы, исполняя трюк на мотоцикле (видео)
Боец смешанных единоборств украинец Ярослав Амосов, проведший в карьере 23 поединка и не потерпевший ни одного поражения, в ожидании открытия спортивных залов, которое планируется после 22 мая в рамках второго этапа смягчения карантина, развлекается на городских улицах.
Спортсмен, который свой последний бой провел 22 февраля, победив в рамках турнира Bellator 239 в американском Такервилле по очкам Эда Рута, сел за руль мотоцикла. Точнее, не сел, а… встал. Наверняка, подобный экстрим вряд ли понравится его тренерам.
Итогом подобных «покатушек» для 26-летнего бойца, являющегося студентом Университета государственной фискальной службы Украины, стали порванные джинсы.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что призер Олимпиады-2016 в Рио Нил Уилсон выполнил сложнейший трюк с обручем и чуть не сошел с ума от радости.228
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Замужняя няня, которая соблазнила 13-летнего воспитанника и родила от него ребенка, села в тюрьму (фото)
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...