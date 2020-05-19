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Хабиб рассказал о трагедии в семье из-за коронавируса (видео)
Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов, отказавшийся лететь в США на бой с обладателем временного чемпионского титула Тони Фергюсоном, откровенно рассказал о том, что потерял родственников, в том числе близких, из-за пандемии коронавируса и призвал соотечественников не ходить друг к другу на праздники.
«Очень тяжелое положение. У меня лично более 20 человек лежало из родственников, из близких родственников, в реанимации. Многих из них уже среди нас нет. Очень много знакомых умерло, родителей моих близких. Взрослые люди очень тяжело переносят. Это мы молодые, у нас иммунитет сильнее. Но взрослые люди очень тяжело переносят. Подумайте о наших родителях, о наших дедушках и бабушках. Пожалуйста, соблюдайте требования врачей. У нас скоро будет Ураза-байрам (исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан. В 2020-м выпадает на 24 мая. — Авт.). Мы в этот праздник привыкли ходить в гости, годить на праздничный намаз. Не ходите, пожалуйста. Нам ученые в исламе говорят — совершайте дома праздничную молитву, не ходите в гости и к себе не принимайте», — поведал боец в эфире Youtube-канала «Ушатайка».
Также Хабиб поделился актуальной информацией о состоянии своего отца Абдулманапа, который после перенесенного инсульта находится в коме. «Очень много в интернете пишут об отце. Он на данный момент находится в больнице. У него состояние очень тяжелое. Этот вирус дал ему на сердце. Мы год назад ему делали операцию на сердце и ему сейчас заново сделали операцию. Так что у него тяжелое положение. Очень тяжелое. Большое спасибо всем, кто пишет, поддерживает», — отметил Нурмагомедов.
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