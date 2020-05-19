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«Лечим души и спасаем жизни за копейки»: медики психбольницы в Киеве вышли на протест (видео)
В Украине продолжаются протесты медиков, которые требуют достойной оплаты труда — на акцию вышел персонал столичной психбольницы имени Павлова.
Сотрудники больницы выстроились вдоль улицы Елены Телиги, протестуя против мизерного финансирования лечебного заведения — зарплата врача за прошлый месяц составила три тысячи гривен. Видео в сеть выложил ресурс «dtp.kiev.ua».
«Сотни людей, нуждающиеся в помощи, окажутся один на один со своей болезнью! Мы этого не видим и не слышим, но каждый день, вот уже 234 года, врачи и мед персонал этой больницы лечат души и спасают жизни за копейки», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в столице на акцию протеста выходил персонал 8-й больницы — работники медучреждения жаловались, что власти не выполняли свое обещание повысить им зарплаты.112
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