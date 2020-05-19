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Регина Тодоренко отдала награду "Женщина года" жертве, которой муж отрезал руки
После скандала в связи с нелепым высказыванием о домашнем насилии Регина Тодоренко переосмыслила свою ошибку и делает все возможное, чтобы реабилитироваться. Она сняла фильм «А что я сделала, чтобы помочь?» о домашнем насилии, в котором показала масштабы проблемы, а также перечислила крупную сумму в фонд «Насилию нет». Одной из героинь стала Маргарита Грачева, которой муж отрезал руки. Женщина, воспитывающая двоих сыновей, научилась жить в новых обстоятельствах. Даже с протезом вместо руки она чувствует себя счастливой и активно помогает другим жертвам.
Также Регина решила передать Маргарите награду «Женщина года», которой ее лишили из-за скандала.
«Для меня эта награда ничего не значит. И при видеообщении с Региной (когда она снимала фильм) я сразу сказала: „Статуэтка мне не нужна“. И в шутку добавила: „Лучше костюм панды, у меня младший сын их обожает“. Теперь я обладатель тяжелой стекляшки с надписью „Женщина года-2019“ и двух прекрасных костюмов панд!» — рассказала Маргарита на своей странице в Instagaram.
Напомним, после скандала Регину не только заклеймили в сети, но и лишили заработка. Телеведущая принесла свои извинения и рассказала, как бывший возлюбленный ревновал ее и хотел застрелить.62
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