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"Горячий апокалипсис": оживленную улицу в центре Киева залило кипятком (фото, видео)
В центре Киева произошел очередной порыв теплотрассы, который повлек затопление кипятком загруженной автомобилями улицы Большая Васильковская. Напомним, в январе в этом же районе произошло затопление ТРЦ Ocean Plaza возле станции метро «Лыбедская»
Пользователь Facebook Алексей Пузырь сообщил, что техногенная авария случилась на территории нового жилого комплекса — «Французский квартал"-2.
На одном из фото видно, что горячей воды так много, что пешеход побоялся переходить через дорогу.
В соцсети появилось и видео с места инцидента.
Причиной коммунального ЧП может быть проведение гидравлического испытания теплосетей, которое в настоящее время проводится в столице.
Напомним, в октябре 2019 года центр Киева ушел под толщу кипятка с началом отопительного сезона. Тогда порыв в системе водопроводной коммуникации произошел между улицами Шота Руставели и Саксаганского. А в конце марта 2020 года трубу горячего водоснабжения прорвало уже на Подоле.8
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