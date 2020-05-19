«Горячий апокалипсис»: оживленную улицу в центре Киева залило кипятком (фото, видео)

Происшествия

В центре Киева произошел очередной порыв теплотрассы, который повлек затопление кипятком загруженной автомобилями улицы Большая Васильковская. Напомним, в январе в этом же районе произошло затопление ТРЦ Ocean Plaza возле станции метро «Лыбедская»

Пользователь Facebook Алексей Пузырь сообщил, что техногенная авария случилась на территории нового жилого комплекса — «Французский квартал"-2.

На одном из фото видно, что горячей воды так много, что пешеход побоялся переходить через дорогу.

В соцсети появилось и видео с места инцидента.

Причиной коммунального ЧП может быть проведение гидравлического испытания теплосетей, которое в настоящее время проводится в столице.

Напомним, в октябре 2019 года центр Киева ушел под толщу кипятка с началом отопительного сезона. Тогда порыв в системе водопроводной коммуникации произошел между улицами Шота Руставели и Саксаганского. А в конце марта 2020 года трубу горячего водоснабжения прорвало уже на Подоле.

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