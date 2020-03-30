- 18:00 «Сауну заказывали?»: киевский Подол залило кипятком
- 17:59 Украинский воин погиб от пули снайпера на Донбассе
- 17:57 Карантин в музее из-за коронавируса помог ворам украсть картину Ван Гога
- 17:56 В Одессе планируют запретить проезд в частном автотранспорте больше двух человек одновременно
- 17:38 Доллар неожиданно упал: сколько будет стоить валюта 31 марта
- 17:21 Без целования икон — никак: в сети показали видео с богослужения на охваченной коронавирусом Буковине
- 17:20 "ПриватБанк" не вернут: Рада приняла "антиколомойский" закон
- 17:10 Кристина Асмус сама отрезала себе волосы: поклонники в шоке
- 17:08 Рада назначила новых министров здравоохранения и финансов: что известно о Степанове и Марченко
- 16:54 "Думал, что у меня нет врагов": брат Ермака прокомментировал скандал с пленками
- 16:53 Бой Усик – Чисора перенесен из-за коронавируса
- 16:47 В Киевской области зафиксировали первые два случая смерти от коронавируса, — обладминистрация
«Сауну заказывали?»: киевский Подол залило кипятком (видео)
В понедельник, 30 марта, в Киеве снова прорвало трубу горячего водоснабжения. Ранее подобное происшествие уже произошло в крупном столичном торговом центре Ocean Plaza возле станции метро «Лыбедская».
Как сообщает «Киев Оперативный», авария системы водоснабжения произошла на Щекавицкой и Межигорской улицах. Подол окутан паром. «Сауну заказывали?» — так подписали на канале видеоролик, на котором зафиксировано происшествие.
Ранее сообщалось, что центр Киева затопило кипятком из-за порыва трубы горячего водоснабжения на пересечении улиц Руставели и Саксаганского.
Напомним, из-за порыва трубопровода в центре Киеве два автомобиля фактически попали в ловушку.
Ранее крупная авария случилась на Голосеевском проспекте — из-за протекающей трубы улица буквально превратилась в реку.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Без целования икон — никак: в сети показали видео с богослужения на охваченной коронавирусом Буковине
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..