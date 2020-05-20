- 10:42 У соратника Тимошенко обнаружили коронавирус: вся фракция ушла на самоизоляцию
- 10:40 Фанатов Дженнифер Лопес перепугало ее селфи — за спиной у звезды виднеется загадочный «парень в маске»
- 10:35 Юный фанат «Барселоны» создал копию стадиона «Камп Ноу»: результат впечатляет
- 10:22 Наелся зеленой черешни и принял таблетки: под Одессой произошла трагедия с 10-летним мальчиком
- 10:20 Пресс-конференция Зеленского: все подробности, фото и видео
- 10:18 Реформа СБУ и пенсии: онлайн-трансляция заседания Верховной Рады 20 мая
- 10:01 «Холостяк» и Даша объявили дату свадьбы
- 09:58 Неутешительная статистика: после трехдневного спада в Украине возросло число новых случаев COVID-19
- 09:52 В Харькове второй день подряд обливают краской скандально известный памятник Жукову
- 09:49 Фото роскошных интерьеров частного самолета Романа Абрамовича попали в сеть
- 09:29 Зеленский назначил нового руководителя Центра СБУ по борьбе с терроризмом
- 09:28 На борту была паника: выяснились страшные детали катастрофы самолета МАУ в Иране
Неутешительная статистика: после трехдневного спада в Украине возросло число новых случаев COVID-19
По состоянию на 9:00 20 мая в Украине были подтверждены 19 230 случаев инфицирования COVID-19,
Наибольший суточный прирост заболеваемости зафиксирован в Черновицкой области, где инфицировались 54 человека, Киеве (+51 пациент) и на Волыни (+41). Отметим, что 18 мая на Буковине не было зафиксировано ни одного летального случая от коронавируса.
Всего проведено 248 529 исследований методом ПЛР. В т.ч. подтверждено заболевание 1376 детей и 3757 медиков.
На амбулаторном лечении находятся 13 140 пациентов, из них 1138 детей и 3069 медиков. Госпитализация понадобилась 6090 лицам, из них 238 детей и 688 медиков,
От осложнений заболевания с начала пандемии скончались 564 человека,
Напомним,"ФАКТЫ" отслеживают динамику заболевания в постоянно обновляемой статье «Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областя».583
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!