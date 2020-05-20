Украина

По состоянию на 9:00 20 мая в Украине были подтверждены 19 230 случаев инфицирования COVID-19, в т. ч. за последние сутки — 354. Выздоровели 5955 пациентов. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава. Напомним, 18 мая новых заболевших не было в восьми областях, при этом количество выздоровевших за сутки превысило количество новых подтвержденных случаев заболевания.

Наибольший суточный прирост заболеваемости зафиксирован в Черновицкой области, где инфицировались 54 человека, Киеве (+51 пациент) и на Волыни (+41). Отметим, что 18 мая на Буковине не было зафиксировано ни одного летального случая от коронавируса.

Всего проведено 248 529 исследований методом ПЛР. В т.ч. подтверждено заболевание 1376 детей и 3757 медиков.

На амбулаторном лечении находятся 13 140 пациентов, из них 1138 детей и 3069 медиков. Госпитализация понадобилась 6090 лицам, из них 238 детей и 688 медиков, в т. ч. к аппаратам ИВЛ подключили 27 человек (среди них — один ребенок и 21 медик).

От осложнений заболевания с начала пандемии скончались 564 человека, в т. ч. 27 медработников.

Напомним,"ФАКТЫ" отслеживают динамику заболевания в постоянно обновляемой статье «Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областя».

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