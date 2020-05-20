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"На пленках ничего нет": Зеленский отреагировал на скандал с братом Ермака
Комментируя скандал, в который попал брат главы его Офиса Андрея Ермака Денис, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это дело — «пустое».
«Для меня это пустое дело. Я знаю, кто это писал и для чего. Знаю, кто шантажировал. Хотел шантажировать меня лично, чтобы я Ермака снял», — заявил Зеленский и добавил, что знает ответы на вопросы: «Частично есть ответ, почему я кое-кого увольняю».
Он подчеркнул, что не имеет права говорить об этом деле: «Пусть расследуют. Дело пустое — денег там никто не брал и нет там ничего на видео. Все это готовилось, чтобы шантажировать меня и Офис».
Зеленский также напомнил, что никто из тех людей, кто фигурирует на видео, не получил должности. Что же касается самого факта появления таких пленок, то, по словам президента, «такая техника есть у государства».
«Придет время и общество об этом узнает. Интересно отследить, откуда шло видео и кто первым обнародовал видео в Facebook и Telegram-каналах. И сразу вы поймете, кто в этом принимал участие, а кому принадлежат те или иные ресурсы. Немного дедукции подключить — и все будет нормально», — добавил Зеленский.
Все новости с пресс-конференции Зеленского читайте на сайте «ФАКТОВ».128
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