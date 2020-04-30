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Заболевшие лечатся дома: стало известно о новых случаях коронавируса в ВСУ
Из 10 406 случаев заболевания COVID-19, которые зафиксированы на 30 апреля, 54 — в Вооруженных Силах Украины.
Как сообщают в командовании Медицинскими силами ВСУ, за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у двоих пациентов — заболевшие (Кировоградская и Харьковская область) лечатся дома под наблюдением медиков. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.
Также сообщается, что на изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 353 человека, у 47 из которых время карантина заканчивается в ближайшие три дня.
За период пандемии в ВСУ выздоровели 20 человек, а два случая, к сожалению, были летальными.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в военном госпитале в Харькове коронавирусную инфекцию обнаружили у восьми штатных медиков и еще одного медработника, прикрепленного к медучреждению. Однако повторный анализ в Киеве не подтвердил COVID-19 у пятерых медиков, результаты остальных еще не готовы.
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