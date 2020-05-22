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Вронченко лишат должности командующего ВМС, ему уже нашли замену, — СМИ
Командующий ВМС адмирал Игорь Вронченко может перейти на службу в Минобороны, а на его место планируют назначит контр-адмирала Алексея Неижпапу.
Об этом сообщает издание «Бабель», ссылаясь на несколько источников в командовании ВМУ, Минобороны и учебном центре в Николаеве, руководитель которого Шаген Шайволодян может стать заместителем командующего Военно-морскими силами.
Издание также сообщает, что сам Игорь Воронченко сейчас находится в отпуске, и что он появившуюся информацию о кадровых изменениях не опровергает. Утверждается, что главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак подписал приказ о назначении Алексея Неижпапы в среду, 20 мая. Теперь это решение должен утвердить президент Владимир Зеленский.
Алексею Неижпапе 44 года. Он закончил Севастопольский военно-морской институт (сейчас — Академия ВМС им. Нахимова), служил заместителем командира военно-морской базы «Юг» и возглавлял 1-ю бригаду надводных кораблей.
Капитан 1 ранга Шаген Шайволодян — начальник 198-го учебного центра ВМС в Николаеве. Его создали в 2014 году на базе военно-морского лицея после аннексии украинского Крыма Россией.
Вот что пишет главред «Бабеля» Евгений Спирин.
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