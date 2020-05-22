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В Киевской области смягчать карантин не будут: названа причина
В Киевской области пока что не намерены ослаблять карантинные меры, введенные из-за пандемии коронавируса.
Как сообщают в облгосадминистрации, на сегодняшний день один из показателей — общее количество новых случаев COVID-19 за последнюю неделю — выше значения, при котором разрешается ослаблять карантин. Так, в Киевской области он составляет 13,9 при норме менее 12 на 100 тысяч человек .
При этом два других показателя в области выполнены: загруженность коек в учреждениях здравоохранения — 8,9 процента (норма — менее 50 процентов), среднее количество ПЦР-тестирований — 19,2 на 100 тысяч населения (норма — более 12).
«Поскольку один из необходимых факторов превышает установленный показатель, региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций не имеет права принять решение по ослаблению противоэпидемических мероприятий», — сообщают в Киевской ОГА и добавляют, что если ситуация улучшится, то решение по смягчению карантинных мер будет принято немедленно.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по состоянию на 22 мая в Киевской области количество заболевших коронавирусной инфекцией достигло 1344 человек, 30 человек умерли, 262 — выздоровели.44
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