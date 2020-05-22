Украина

В Киевской области смягчать карантин не будут: названа причина

В Киевской области пока что не намерены ослаблять карантинные меры, введенные из-за пандемии коронавируса.

Как сообщают в облгосадминистрации, на сегодняшний день один из показателей — общее количество новых случаев COVID-19 за последнюю неделю — выше значения, при котором разрешается ослаблять карантин. Так, в Киевской области он составляет 13,9 при норме менее 12 на 100 тысяч человек .

При этом два других показателя в области выполнены: загруженность коек в учреждениях здравоохранения — 8,9 процента (норма — менее 50 процентов), среднее количество ПЦР-тестирований — 19,2 на 100 тысяч населения (норма — более 12).

«Поскольку один из необходимых факторов превышает установленный показатель, региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций не имеет права принять решение по ослаблению противоэпидемических мероприятий», — сообщают в Киевской ОГА и добавляют, что если ситуация улучшится, то решение по смягчению карантинных мер будет принято немедленно.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по состоянию на 22 мая в Киевской области количество заболевших коронавирусной инфекцией достигло 1344 человек, 30 человек умерли, 262 — выздоровели.

44

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter