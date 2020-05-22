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Россия выдала Казахстану соратника боевика "Моторолы", и того посадили в тюрьму
В Казахстане к 4,5 годам тюрьмы приговорили Евгения Щербака, который воевал на Донбассе в рядах боевиков «ДНР», и которого выдала казахской стороне Россия, отказавшаяся предоставить ему убежище.
О суде над экс-боевиком, который принимал участие в боевых действиях в Широкино и Дебальцево, воевал в рядах батальона «Спарта» под командованием ликвидированного «Моторолы», сообщил российский депутат Сергей Шаргунов, заявивший, что «Россия поманила его на войну всем блеском и шумом своих телеэкранов».
«Он умолял предоставить ему убежище… Могли дать и 9 лет. Так что даже такому приговору семья рада», — пишет российский депутат на своей страничке в социальных сетях.
Тем временем InformNapalm сообщает, что боевик с 2017 года жил в Петербурге у своей тетки, поскольку не смог вернуться на оккупированные территории Донбасса после очередного отпуска, а в 2018 году его задержала полиция и поместила под стражу как разыскиваемого в Казахстане за наемничество.
Позже его выпустили из СИЗО и дали направление на оформление документов для получение временного убежища, однако в Центре регистрации граждан чиновник, представившийся сотрудником ФСБ, отказал ему и назвал Щербака «мародером и наемником, который убивал и грабил мирное население Украины», а также пригрозил, что отправит его в Казахстан или в Украину.
После этого наемник уехал в Челябинскую область, где работал на стройке, но в 2019 году вновь был задержан. В просьбе о предоставлении убежища ему отказали.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», летом 2019 года в Италии впервые к тюремным срокам приговорили наемников, воевавших в рядах боевиков на Донбассе против Украины. Антонио Катальдо (35 лет, родом из Ноли, провинция Неаполь) получил 2 года и 8 месяцев, Олси Крутани (39 лет, албанец, который давно переехал в Милан) — 2 года и 8 месяцев, Владимир Вербицкий (26 лет, молдаванин, который давно живет в Парме) приговорен к 1 году и 4 месяцам лишения свободы.
Фото с сайта https://informnapalm.org.123
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!