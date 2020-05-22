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Днепропетровской области таки разрешили ослабить карантин
Кабинет Министров разрешил начать второй этап ослабления карантина в Днепропетровской области, несмотря на то, что по состоянию на утро 22 мая регион не входил в список регионов, готовых к новым послаблениям. Причиной стало недостаточное количество проведенных тестов на коронавирус.
Послабление стало итогом селекторного совещания областной власти с Кабмином, Министерством здравоохранения при участии Офиса президента, сообщили в пресс-службе областного совета
«Решение принято — Днепропетровская область соответствует критериям и теперь входит в перечень территорий, которые могут переходить ко второму этапу карантина. Решение ТЭБ и ЧС о смягчении карантинных мероприятий уже готово, в частности в нем говорится о запуске общественного транспорта», — говорится в сообщении.
Решение о смягчении карантина в регионе вступит в силу после обнародования на сайте Министерства здравоохранения.
Ранее стало известно, что с просьбой о смягчении карантина к Кабинету Министров обратилась также Полтавская область, которая также не соответствовала нормативам Минздрава лишь в пункте о количестве проведенных тестирований за прошедшую неделю.
Напомним, на Львовщине и Буковине карантин ослаблять пока не будут.
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