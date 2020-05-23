Общество и люди

Пустили с молотка за 11 тысяч: скандальная история с продажей конфискованных собак получила продолжение

На электронном аукционе СЕТАМ продали конфискованного за долги питбультерьера по кличке Тора. Объем сделки составил 11 250 гривен, сообщил директор платформы Александр Мамро в Facebook.

По его словам, цена продажи превысила начальную стоимость лота аж на 9900%.

За собаку боролись восемь участников аукциона — они и подняли цену. Теперь у победителя (его данные не разглашаются) есть 10 дней, чтобы рассчитаться за покупку.

«Надеюсь покупатель не будет заниматься популизмом и займется перевоспитанием собаки, чтобы она не угрожали окружающим», — прокомментировал сделку Мамро.

Напомним, ранее предложение продать собаку, чтобы рассчитаться с долгами, высказал нардеп Евгений Брагар. Тогда его слова спровоцировали настоящий скандал.

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