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Пустили с молотка за 11 тысяч: скандальная история с продажей конфискованных собак получила продолжение
На электронном аукционе СЕТАМ продали конфискованного за долги питбультерьера по кличке Тора. Объем сделки составил 11 250 гривен, сообщил директор платформы Александр Мамро в Facebook.
По его словам, цена продажи превысила начальную стоимость лота аж на 9900%.
За собаку боролись восемь участников аукциона — они и подняли цену. Теперь у победителя (его данные не разглашаются) есть 10 дней, чтобы рассчитаться за покупку.
«Надеюсь покупатель не будет заниматься популизмом и займется перевоспитанием собаки, чтобы она не угрожали окружающим», — прокомментировал сделку Мамро.
Напомним, ранее предложение продать собаку, чтобы рассчитаться с долгами, высказал нардеп Евгений Брагар. Тогда его слова спровоцировали настоящий скандал.176
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Пустили с молотка за 11 тысяч: скандальная история с продажей конфискованных собак получила продолжение
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