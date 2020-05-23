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Пустили с молотка за 11 тысяч: скандальная история с продажей конфискованных собак получила продолжение

11:24 23 мая 2020
Пустили с молотка за 11 тысяч: скандальная история с продажей конфискованных собак получила продолжение
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

На электронном аукционе СЕТАМ продали конфискованного за долги питбультерьера по кличке Тора. Объем сделки составил 11 250 гривен, сообщил директор платформы Александр Мамро в Facebook.

По его словам, цена продажи превысила начальную стоимость лота аж на 9900%.

За собаку боролись восемь участников аукциона — они и подняли цену. Теперь у победителя (его данные не разглашаются) есть 10 дней, чтобы рассчитаться за покупку.

«Надеюсь покупатель не будет заниматься популизмом и займется перевоспитанием собаки, чтобы она не угрожали окружающим», — прокомментировал сделку Мамро.

Напомним, ранее предложение продать собаку, чтобы рассчитаться с долгами, высказал нардеп Евгений Брагар. Тогда его слова спровоцировали настоящий скандал.

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