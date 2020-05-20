Деньги

Льготные кредиты для малого бизнеса: кто на самом деле может получить деньги

Уже больше трех месяцев в Украине действует правительственная программа льготного кредитования малого бизнеса, инициированная президентом Владимиром Зеленским. На старте этой программы было много ажиотажа и обещаний. Предприниматели, желающие получить льготную ссуду на развитие своего дела, активно регистрировались на сайте программы. Однако со временем стало понятно, что получить выгодный кредит начинающему бизнесмену не так-то просто. В правительстве обнародовали количество людей, которым все же удалось принять участие в программе, и даже объяснили, почему заемщиков не так много, как планировалось. Свою точку зрения «ФАКТАМ» высказали и эксперты.

За 100 дней выдали всего 462 кредита по всей стране

Напомним, что правительственная программа предусматривает получение кредита микро- и малым бизнесом со следующими процентными ставками:

* 5% годовых, если выручка в 25 млн грн и создаются минимум два рабочих места; * 7% годовых — для бизнеса с выручкой до 25 млн грн (не создает новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка снизится на 0,5%); * 9% годовых — для бизнеса с выручкой до 50 млн грн.

На сайте программы сообщаются следующие условия получения кредита:

* 5% - для стартапов, то есть лиц, которые имеют опыт, идею и хотят начать бизнес, или же если человек только начал свой бизнес и желает его развивать; * 7% - для лиц, которые начали или уже имеют свой бизнес с выручкой до 25 млн грн и хотят его развивать; * 9% - для лиц, которые имеют свой бизнес с выручкой от 25 до 50 млн грн, хотят его развивать и увеличивать численность наемных работников.

Недавно пресс-служба Министерства финансов Украины сообщила, что банки — партнеры государственной программы «Доступные кредиты 5−7-9%» за 100 дней выдали всего 462 кредита на общую сумму 283,5 млн грн.

«Сотни предпринимателей уже получили поддержку в развитии бизнеса, — говорится в сообщении. — Однако, к сожалению, тысячи получают отказы от банков-партнеров. По состоянию на 15 мая 1241 заявка была отклонена».

В министерстве уточнили, что основные причин отказа:

* необоснованность бизнес-плана (26%); * недостаточная кредитоспособность (22%); * деловая репутация (20%).

Также в Минфине сообщили, кому чаще всего выдавали кредиты:

* 57% кредитов выдали для предприятий отрасли сельского хозяйства; * 17% кредитов — сферы торговли и производства; * 6% кредитов были выданы для предпринимателей, занимающихся промышленной переработкой.

Больше всего кредитов получили предприниматели Кировоградской (9%) и Винницкой (9%) областей. На втором месте — Полтавская область (7%). Лишь немного отстали от лидеров предприниматели Черкасской (6%) и Хмельницкой (6%) областей.

«К сожалению, программа де-факто не заработала на полную мощность, — заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко. — За три месяца всеми банками — партнерами программы выдано 462 кредита. Это очень мало. Сейчас банки не хотят брать на себя риски выдачи средств. Хочу напомнить, что в госбюджете на программу „5−7-9%“ выделено 4 млрд грн. С нашей точки зрения, этого будет достаточно, но если потребуется больше, мы будем вносить изменения в бюджет».

«Основной фактор, оказавший негативное влияние на внедрение льготного кредитования бизнеса, — это карантин»

Эксперты также пояснили, прочему госпрограмма по льготному кредитованию бизнеса не заработала в полную силу.

«Мизерные показатели выданных кредитов по программе государственной поддержки малого бизнеса можно объяснить несколькими стратегическими и тактическими просчетами власти, — сообщил «ФАКТАМ» финансовый аналитик, эксперт института GROWFORD Алексей Кущ. — Во-первых, это ограниченная фокус-группа заемщиков. Программу изначально нужно было расширять на средний бизнес, так как группа малого и среднего бизнеса (МСБ) в Украине достаточно монолитна и границы между малым и средним бизнесами зачастую размыты.

Во-вторых, это операционная ограниченность. Компенсацию процентной ставки нужно было запускать по методу «открытого окна», то есть государство должно выплачивать компенсацию по любому коммерческому кредиту, полученному субъектом МСБ в любом украинском банке. Вместо этого государство само в лице госбанков стало «на выдачу» денег.

В-третьих, это поливариантность процентных ставок. Компенсированная ставка должна быть унифицированной, то есть, например, 5%. Применение вилки ставок в размере 5−7-9%, привело к тому, что большинство заемщиков хотели попасть в группу «5%» и получали отказ по причине несоответствия. Процентные ставки 9% и 7% - это много, с учетом нынешней инфляции в пределах 2−3%. Максимальный размер ставки должен быть унифицирован на уровне не более 5%.

В-четвертых, это нормативные требования. Существующие стандарты оценки платежеспособности заемщиков и качества залогов отсекают от программы трех из десяти претендентов, а нужный залог есть и вовсе у одного из десяти. То есть было абсолютно бессмысленно применять методы кредитной стимуляции при сохранении максимально жестких критериев оценки заемщиков, которые устанавливает НБУ.

И пятый фактор — это сама философия кредитования. Малый бизнес сейчас нуждается в дешевых ресурсов для запуска стартапов, а методология программы разработана на уже работающие бизнесы или бизнес-проекты с качественным залогом и долевым участием предпринимателя на уровне 30% финансового плана.

То есть для поддержки малого бизнеса нужно было запускать венчурное кредитование — с упрощенными требованиями, условными залогами и минимальной ставкой. И не через банки, а через специальное агентство поддержки малого бизнеса, как это происходит в других странах. А программу унифицированной компенсации по ставке 3% по методу «открытого окна» в виде банковского кредитования было бы лучше запустить для «раскрученных» проектов в широком сегменте малого и среднего бизнеса", — подытожил Алексей Кущ.

Эксперты отмечают также негативное влияние на программу льготного кредитования продолжающегося карантина.

«Основным, но не единственным фактором, оказавшим негативное влияние на внедрение льготного кредитования бизнеса, является карантин, — рассказал «ФАКТАМ» председатель совета директоров Ассоциации защиты активов Александр Ситухо. — Программа «5−7-9%» в качестве основного критерия предоставления льгот использует создание новых рабочих мест. В период роста безработицы, вызванной карантином, этот критерий труднодостижим.

Программа устанавливает и основные цели использования кредитных денег. Это приобретение основных средств, например машин и оборудования, а также производственных площадей, но без права сдачи в аренду. Покупка оборудования сейчас также затруднена из-за блокирования транспортных потоков. Приобретение недвижимости, которую в случае подобных сложностей нельзя будет пересдать, — рисковое вложение. Это причины, повлиявшие на кредитование со стороны заемщиков.

Со стороны банков также есть основания не проявлять особой активности. Рыночная ситуация кризисная и нестандартная, прогнозы, такие как сроки снятия карантина и вероятность его повторного введения, неясны, модели расчета прибыльности, окупаемости инвестиционных проектов, под которые берутся кредиты, не действуют, как и модели расчета риска невозврата. В такой ситуации безопаснее ничего не делать.

Еще можно предположить влияние фактора «ПриватБанка», который является активным участником этой программы. Риск его денационализации не стимулировал государство выделять средства этому учреждению", — отметил Ситухо.

Стоит напомнить, что, согласно принятому парламентом закону, кредиторы временно лишены права штрафовать заемщиков за несвоевременную уплату по кредиту. Если заемщик в период действия карантина или в течение 30 дней после его отмены просрочил плату по кредиту, то он освобождается от обязанности вносить неустойку, штраф, пеню за такую просрочку. Эти антикризисные нормы будут действовать до конца месяца, в котором завершится карантин.

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