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Украина

"Не понимаю ажиотажа": Воронченко прокомментировал свою отставку с поста командующего ВМС

21:37 23 мая 2020
Воронченко
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко спокойно воспринял свой переход на новую должность в министерстве обороны и удивлен происходящим в информационном пространстве по этому поводу.

Он отметил, должностное лицо на ключевых позициях каждые 4−5 лет должно передавать свой опыт и знания. Такой подход существует в армиях стран-членов НАТО.

«Действительно, мне предложили новую должность в министерстве, и я считаю, что после четырех лет командования Военно-Морскими Силами могу достойно передать все свои наработки, опыт преемнику. Для меня непонятен тот ажиотаж в СМИ, который появился вокруг моей фамилии», — цитирует слова Воронченко «Укринформ».

Напомним, Игорь Воронченко был назначен на должность командующего ВМС Украины в июле 2016 года. Тогда же ему присвоили звание вице-адмирала. В августе 2018 года Воронченко было присвоено воинское звание адмирала. В 2019 году адмирала Игоря Воронченко наградили национальным орденом Французской Республики.

По информации СМИ, должность командующего ВМС Украины займет контр-адмирал Алексей Неижпапу.

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