Украина

В Киеве и других городах Украины проходит акция протеста «Стоп реванш» (фото, видео)

В воскресенье, 24 мая, в Украине активисты проводят акцию «Стоп реванш», которая посвящена году президентства Владимира Зеленского. Для обеспечения общественной безопасности и порядка привлечены полицейские и военнослужащие Нацгвардии.

В Киеве наряды правоохранителей несут службу в усиленном режиме. Задействованы подразделения столичной полиции, военнослужащие Нацгвардии, кинологи, взрывотехники и полиция диалога.

«Правоохранители обращаются к организаторам и участникам акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок», — говорится в сообщении столичной полиции.

В родном городе Зеленского акция проходит возле Стелы Героев на 95-м квартале. Криворожане протестуют против капитулянтских и других угрожающих Украине решений власти. Участники акции, соблюдая правила карантина, надели маски или респираторы и стоят на расстоянии 1,5−2 метра друг от друга.

На Площади Свободы в Харькове на митинг- протест, посвященный году президентства Зеленского, собралось около 50 человек.

Аналогичная акция проходит сегодня более чем в 30-ти городах по всей Украине.

Напомним, 23 мая в центре Киева возле офиса народного депутата из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука активисты Нацкорпуса жгли файеры и взрывали петарды. Полиция задержала около 20 человек. Акция была посвящена Дню героев, который в Украине ежегодно отмечается 23 мая.

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