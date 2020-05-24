Нужна специальная справка: стали известны условия получения украинцами чешской визы

Мир

В частично возобновившей выдачу виз украинцам Чехии правительство решило «перестраховаться» и обновило правила пересечения границы иностранцами на время пандемии COVID-19.

В частности, для того, чтобы попасть в страну, необходимо иметь специальную справку.

Об этом говорится в постановлении правительства Чехии.

Уточняется, что документ должен удостоверять, что у человека нет коронавируса.

В целом набор документов, которые должны иметь иностранцы для въезда в Чехию, выглядит так:

загранпаспорт;

действующая виза при необходимости;

справка о негативном тесте на коронавирус.

При этом дипломаты уточняют, что справка об отсутствии COVID-19 должна быть сделана не более чем за 4 дня до поездки в страну. В ней должна быть информация о медицинском учреждении, где проводилось тестирование, чтобы в случае необходимости проверить или уточнить указанные данные.

Иностранцы, которые будут иметь справку, будут освобождены от прохождения обязательного карантина.

Напомним, что Чехии стала одной из первых стран в Европе, которая смягчила карантин. Это произошло еще 24 апреля. Тогда в Чехии разрешили свободно перемещаться по стране и даже выезжать за границу. С 11 мая в стране начали работать ТРЦ, рестораны, кинотеатры, и даже частично возобновили международное сообщение. Также первой в Европе Чехия разрешила находиться на улице без маски.

Но, к сожалению, уже через неделю после послаблений — 18 мая — в Чехии зафиксировали резкий скачок заболеваемости коронавирусом. Впервые за 4 недели количество инфицированных превысило 100 человек.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что еще одна страна ЕС начала выдавать украинцам визы, в том числе и трудовые — это Польша. Также эта страна открыла границы для украинских студентов.

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