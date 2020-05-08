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Украина

Первый пошел: в Австрию отправился латвийский чартер с 200 украинскими заробитчанами на борту

23:25 8 мая 2020
Чартер
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Группа из более 200 украинцев отправилась из аэропорта «Борисполь» чартерным рейсом в Австрию на сезонные работы. Об этом сообщили в Офисе вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко, который обещал, что вскоре за границу выедут несколько тысяч сезонных работников, в том числе и в Альпийскую республику.

«В Борисполе только отбыл в Австрию латвийский чартер, на борту которого более 200 украинских сезонных рабочих», — говорится в сообщении.

Уточняется, что за несколько часов до вылета Пристайко встретился с представителями ассоциаций автоперевозчиков Украины, чтобы обсудить возможности организации перевозок сезонных рабочих другими видами транспорта.

«Главным приоритетом остается безопасность для здоровья украинцев, но организованные перевозки должны постепенно восстанавливаться. Однако надеюсь, вскоре все логистические вопросы будут решаться без необходимости дополнительной координации со стороны правительства», — сказал Пристайко.

Напомним, 23 апреля из Украины в Финляндию вылетел первый чартерный рейс с сезонными работниками, нанятыми для сельхозработ за рубежом во время карантина. После этого, похоже, возникли сложности с отправкой наших граждан за границу на заработки, так как рейс с украинскими заробитчанами в Великобританию едва не закончился провалом: чартерный рейс авиакомпании «Международные авиалинии Украины» PS1118 Киев — Лондон был отложен из-за запрета Государственной авиационной службы Украины и отправился со значительным опозданием. После соответствующей «работы над ошибками» премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин готов к переговорам с европейскими странами, которые заинтересованы в украинских сезонных работниках.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что авиакомпания МАУ сообщила, что получила заказ на осуществление чартерных перевозок в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию, Польшу.

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