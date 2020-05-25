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В СИЗО Чернигова появились платные камеры: цены ниже, чем в Киеве и Львове
В Чернигове 25 мая открылись первые платные камеры в местном СИЗО, причем пребывание в них обойдется дешевле, чем в аналогичном учреждении Львова и тем более — Киева.
Расценки обнародовала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.
По ее словам стоимость платных камер составит: за 1 сутки — 500 гривен (во Львове — 1000 гривен), за неделю — 1600 гривен (3500 гривен), за месяц — 3500 гривен (4000 гривен).
В Минюсте напомнили, что плата за такие услуги будет использоваться для улучшения условий в обычных камерах: текущие ремонты помещений, замену сантехники, электрики и другие подобные улучшения.
Экспериментальный проект продлится до 31 декабря 2021 года. В ближайшее время к нему должны присоединиться также Харьковский и Черновицкий следственные изоляторы.
Напомним, стоимость размещения в платных камерах киевского СИЗО составляет 2000 грн. в сутки, 8000 грн. за неделю и 12 000 грн. в месяц.118
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!