Украина

Пассажиров предупредили о проблемах после запуска пригородных маршруток в Киев



Маршруты в Киевской области после ослабления карантинных ограничений возобновят работу не со всем транспортным составом, что создаст сложности для пассажиров. Об этом сообщает «Апостроф».

«На данный момент предприятия готовы, но на маршруты выйдет около 70% транспортного состава. Это связано с тем, что водителям из области будет сложно добраться до работы, или они уже нашли другую работу», — заявил гендиректор предприятия по пассажирским перевозкам «Трансгруп» Владимир Назаренко.

Ранее сообщалось, когда в Украине откроют продажу билетов на пассажирские поезда на все направления. В Днепре метрополитен возобновил работу после карантина, а единственное условие проезда в общественном транспорте — это соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

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