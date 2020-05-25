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Украина

В Днепре запустили метро: мэр Филатов выступил с резким заявлением

17:34 25 мая 2020
В Днепре запустили метро: мэр Филатов выступил с резким заявлением
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Днепре метрополитен возобновил работу после карантина — первые поезда отправились в рейс с 15:00. Об этом в Facebook сообщил мэр города Борис Филатов. Напомним, в Минздраве до последнего колебались по поводу открытия подземки в областном центре.

По его словам, единственным условием проезда в общественном транспорте, включая метро, остается соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

Что касается детских садов, то их решили открыть с 27 мая.

Метро в Днепре было закрыто 17 марта 2020 года.

Напомним, метрополитены Киева и Харькова возобновили пассажирские перевозки утром 25 мая.

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В Днепре запустили метро: мэр Филатов выступил с резким заявлением

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