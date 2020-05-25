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В Днепре запустили метро: мэр Филатов выступил с резким заявлением
В Днепре метрополитен возобновил работу после карантина — первые поезда отправились в рейс с 15:00. Об этом в Facebook сообщил мэр города Борис Филатов. Напомним, в Минздраве до последнего колебались по поводу открытия подземки в областном центре.
По его словам, единственным условием проезда в общественном транспорте, включая метро, остается соблюдение масочного режима и социальной дистанции.
Что касается детских садов, то их решили открыть с 27 мая.
Метро в Днепре было закрыто 17 марта 2020 года.
Напомним, метрополитены Киева и Харькова возобновили пассажирские перевозки утром 25 мая.65
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Насильников могло быть больше: новые подробности дела об изнасиловании женщины полицейскими на Киевщине
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.