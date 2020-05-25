Украина

В Днепре запустили метро: мэр Филатов выступил с резким заявлением

В Днепре метрополитен возобновил работу после карантина — первые поезда отправились в рейс с 15:00. Об этом в Facebook сообщил мэр города Борис Филатов. Напомним, в Минздраве до последнего колебались по поводу открытия подземки в областном центре.

По его словам, единственным условием проезда в общественном транспорте, включая метро, остается соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

Что касается детских садов, то их решили открыть с 27 мая.

Метро в Днепре было закрыто 17 марта 2020 года.

Напомним, метрополитены Киева и Харькова возобновили пассажирские перевозки утром 25 мая.

65

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter