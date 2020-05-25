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Карантин в Киеве: Кличко рассказал, какие ограничения снимут с 1 июня
В Киеве, где с 25 мая возобновили работу метрополитена, готовятся к очередному этапу смягчения карантинных мер с 1 июня.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, столичные власти планируют открыть детские садики, спорткомплексы и залы, фитнес-центры (за исключением бассейнов), детско-юношеские спортивные школы, пляжи и зоны отдыха у водоемов. Планируется и снятие ограничений на посещение кладбищ, которые ввели в середине апреля.
«Возобновят работу учреждения профессионально-технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов», — сообщил Виталий Кличко.
Мэр напомнил, что с 23 мая в столице открылись магазины площадью до 1000 квадратных метров и возобновил работу в обычном режиме наземный общественный транспорт. Весь подвижной состав обязательно проходит дезинфекцию, в транспорте по-прежнему обязателен масочный режим — как для водителей и кондукторов, так и для пассажиров.
Также Виталий Кличко отметил, что в рабочие дни продолжается ограничения на въезд в столицу крупногабаритного транспорта на четырех въездах: на Житомирском, Бориспольском, Одесском и на Гостомельском шоссе. Ограничение действует с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве с 25 мая отменили карантин в Киево-Печерской Лавре, который ввели после вспышки коронавирусной инфекции.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».2
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