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Доллар и евро заметно подорожали: сколько стоит валюта 26 мая
Национальный банк Украины установил новый курс гривни к доллару. Стоимость американской валюты продолжает рост, оправдывая прогнозы экспертов валютного рынка.
На 26 мая курс повысился еще на 12 копеек — до 26,87 грн/доллар с 26,76 UAH/USD в предыдущий банковский день, а евровалюта — подорожала с 29,1676 гривен до 29,3157 гривен.
На «черном рынке» с утра 26 мая доллар покупают по 26,850 гривен, продают — по 26,900 гривен, а банки установили свои курсы на уровне 26,750/27,000 гривен. Об этом свидетельствуют данные сайта Минфин.
Напомним, в интервью «ФАКТАМ» финансовый аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб объяснил возобновившийся с минувшей среды рост курса доллара отложенным спросом населения, который трудно было реализовать во время карантинных мероприятий и который реализуется сейчас, в ходе поэтапной отмены карантина. Также он спрогнозировал, что по мере удовлетворения этого отложенного спроса гривня вновь стабилизируется.
Фото Минфин79
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