26.75 / 27.00 28.96 / 29.44
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Первый случай коронавируса зафиксировали в ООС

12:38 26 мая 2020
Коронавирус
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В то время, как в ВСУ коронавирусная инфекция у военнослужащих подтверждалась уже давно, в подразделениях Объединенных сил зафиксирован первый такой случай — COVID-19 обнаружили у полицейского, выполнявшего задание на одном из блок-постов в Донецкой области.

«Заболевший находится в инфекционном отделении медицинского учреждения под наблюдением врачей, состояние его здоровья удовлетворительное. Все, кто контактировал с ним в последнее время, изолированы, а в служебных помещениях проведена дезинфекция. Также контактные лица прошли медицинский осмотр и тестирование на Covid-19», — сообщают в командовании Объединенными силами.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на 26 мая в Украине подтверждены 21 584 случая заболевания COVID-19. Зафиксированы 644 случая с летальным исходом и 7 575 случая выздоровления пациентов

207

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Арсен Аваков

Новая Врадиевка под Киевом? Восемь вопросов министру Авакову

Изнасилование в Кагарлыке: экс-полицейским объявили подозрение

Изнасилование в Кагарлыке: экс-полицейским объявили подозрение

«Фонтан»

Посреди улицы в Киеве образовался «фонтан»: в сеть попало видео происшествия

Миллионные доходы, фрагмент Библии Гутенберга и коллекция икон: Медведчук показал декларацию

Миллионные доходы, фрагмент Библии Гутенберга и коллекция икон: Медведчук показал декларацию

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер