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Первый случай коронавируса зафиксировали в ООС
В то время, как в ВСУ коронавирусная инфекция у военнослужащих подтверждалась уже давно, в подразделениях Объединенных сил зафиксирован первый такой случай — COVID-19 обнаружили у полицейского, выполнявшего задание на одном из блок-постов в Донецкой области.
«Заболевший находится в инфекционном отделении медицинского учреждения под наблюдением врачей, состояние его здоровья удовлетворительное. Все, кто контактировал с ним в последнее время, изолированы, а в служебных помещениях проведена дезинфекция. Также контактные лица прошли медицинский осмотр и тестирование на Covid-19», — сообщают в командовании Объединенными силами.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на 26 мая в Украине подтверждены 21 584 случая заболевания COVID-19. Зафиксированы 644 случая с летальным исходом и 7 575 случая выздоровления пациентов207
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.