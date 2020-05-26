Первый случай коронавируса зафиксировали в ООС

Украина

В то время, как в ВСУ коронавирусная инфекция у военнослужащих подтверждалась уже давно, в подразделениях Объединенных сил зафиксирован первый такой случай — COVID-19 обнаружили у полицейского, выполнявшего задание на одном из блок-постов в Донецкой области.

«Заболевший находится в инфекционном отделении медицинского учреждения под наблюдением врачей, состояние его здоровья удовлетворительное. Все, кто контактировал с ним в последнее время, изолированы, а в служебных помещениях проведена дезинфекция. Также контактные лица прошли медицинский осмотр и тестирование на Covid-19», — сообщают в командовании Объединенными силами.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на 26 мая в Украине подтверждены 21 584 случая заболевания COVID-19. Зафиксированы 644 случая с летальным исходом и 7 575 случая выздоровления пациентов

207

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter