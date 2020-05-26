Происшествия

Посреди улицы в Киеве образовался «фонтан»: в сеть попало видео происшествия

Во вторник, 26 мая, в столице произошла авария на трубопроводе. В результате из-за порыва теплотрассы возник впечатляющий «фонтан».

Как сообщает Киев Оперативный в Facebook, порыв трубопровода случился на Демиевской.

«Очередной фонтан из трубы устроили на „радость“ киевлянам», — говорится в сообщении.

В многочисленных комментариях пользователи отмечают, что авария произошла на трубопроводе горячей воды. «А-а-а-а! Вот куда наша горячая вода делась… Фонтанирует..» — говорится в одном из них. Другие пользователи также иронизируют по поводу деятельности коммунальных служб столицы.

Ранее сообщалось, что с 19 мая в Киеве проходят гидравлические испытания теплосетей, что уже привело к порывам и затоплениям — вода даже залила целую улицу.

42

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter