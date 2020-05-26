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Коронавирус запускает в организме фабрику угарного газа, — инфекционист
Ученые все громче говорят о коварстве коронавируса. Нередко тяжелое состояние развивается на фоне некого начального штиля: немного повысилась температура, появилась небольшая одышка. А бывает, что у человека серьезно поражены легкие (они выглядят, как матовое стекло), а он чувствует себя более-менее хорошо. Почему?
— У каждого пациента инфекция COVID-19 протекает по-своему, — объясняет специально для «ФАКТОВ» врач-инфекционист высшей категории, научный сотрудник Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л. В. Громашевского НАМН Украины кандидат медицинских наук Виталий Янченко. — Это зависит от многих факторов, но большую роль играет то, где прикрепилась основная масса вируса. Чувствительные рецепторы есть не только в легких, но и в кишечнике, сердце, головном мозге, почках, сосудах, а также яичках у мужчин.
У больного человека изменяются показатели крови: падает количество защитных иммунных клеток — лимфоцитов, а число крупных лейкоцитов (они называются моноциты) увеличивается, резко подскакивает С-реактивный белок и другие маркеры воспаления. Происходят изменения и с красными кровяными тельцами — эритроцитами. Впервые об этом заявили врачи одной из американских клиник. Медиков удивило большое количество больных, у которых COVID-19 вызывал необычное повышение свертывания крови. А ее сгущение в крупных артериях приводило к резкому росту инсультов у довольно молодых пациентов.
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— Как происходят эти изменения в эритроцитах?
— Коронавирус, образно говоря, ворует кислород у гемоглобина, который транспортируют эритроциты. В организме повышается уровень ферритина — соединения белка с железом, которое откладывается в органах и тканях. У одного больного COVID 19, которого мы консультировали, было десятикратное повышение ферритина (гемосидероз).
В результате сложных процессов возникает так называемый цитокиновый шторм, вызванный как вирусом, так и ферритином, разрушающим органы и клетки. Если эту бурю не погасить, организм пострадает из-за нехватки кислорода (гипоксического синдрома), сильно выраженной анемии. У больного резко повысится склонность к образованию тромбов, что опасно для сосудов, сердца, легких, печени, головного мозга. В конечном итоге может развиться смертельно опасная полиорганная недостаточность, которая приводит к летальному исходу.
— Смертность людей, страдающих заболеваниями сердца и сосудов, диабетом, тоже объясняется действием коронавируса на эритроциты?
— Во многом да. Мембрана у эритроцита, состоящая из определенных белковых волокон, у людей с патологией сердца и сосудов более истонченная — вирусу легче проникнуть через нее. Также при диабете эта мембрана повреждается действием высокого сахара. Поэтому для людей с хроническими заболеваниями так опасен коронавирус. Некоторые ученые сравнили его действие с работой фабрики угарного газа — именно с ним, а не с кислородом смешивается гемоглобин. Помимо инфекции COVID-19, которую люди из групп риска переносят крайне тяжело, состояние больных усугубляют возраст, ослабленный иммунитет, недостаток свежего воздуха, неполноценное питание.
— В чем, на ваш взгляд, сегодня кроется надежда?
— Хотя этот коварный вирус пока недостаточно изучен, нет новых специфических лекарств, на разработку которых могут уйти годы, однако мы уже подбираемся к главному — открытию механизмов размножения коронавируса. И каждый такой шаг ученых спасает не одну жизнь.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!