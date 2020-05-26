Командующий Нацгвардией наградил медалью служебную собаку: чем отличился пес Дерек

Общество и люди

Во вторник, 26 мая, служебная собака Дерек награждена командующим Национальной гвардией Украины медалью «За преданную службу» III степени. Ранее Министерство внутренних дел наградило военного, спасшего собаку, которую чиновник привязал к автомобилю.

Как сообщает МВД Украины, кинолог Эдуард Щоголь и пес Дерек дежурили на блокпосту у населенного пункта Долина. Собака помогла обнаружить артиллерийский порох в багажнике одной из машин. За это Дерек и получил награду.

Ранее сообщалось, что полицейский пес породы золотистый ретривер оказался преступником — воровал пожертвованные населением игрушки. А в Киеве пьяный преступник использовал своего пса против правоохранителей — натравил его на полицейских. После того как собака укусила одного из патрульных, ее пришлось застрелить.

245

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter