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Командующий Нацгвардией наградил медалью служебную собаку: чем отличился пес Дерек
Во вторник, 26 мая, служебная собака Дерек награждена командующим Национальной гвардией Украины медалью «За преданную службу» III степени. Ранее Министерство внутренних дел наградило военного, спасшего собаку, которую чиновник привязал к автомобилю.
Как сообщает МВД Украины, кинолог Эдуард Щоголь и пес Дерек дежурили на блокпосту у населенного пункта Долина. Собака помогла обнаружить артиллерийский порох в багажнике одной из машин. За это Дерек и получил награду.
Ранее сообщалось, что полицейский пес породы золотистый ретривер оказался преступником — воровал пожертвованные населением игрушки. А в Киеве пьяный преступник использовал своего пса против правоохранителей — натравил его на полицейских. После того как собака укусила одного из патрульных, ее пришлось застрелить.245
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