Крымчанин вывесил из окна надпись "ПТН ПНХ": "ФАКТЫ" получили яркое фото

Украина

Несмотря на то, что за год президентства Владимира Зеленского тема деоккупации Крыма не только не продвинулась, но даже «откатилась» назад, и практически не звучит на уровне глав государств, на оккупированном полуострове живут настоящие патриоты нашей страны и теплится дух украинства.

Подтверждением этому стало фото, которое прислал в редакцию нашего издания живущий в Феодосии человек.

«Сегодня, 26 мая 2020 года. Идет седьмой год оккупации/аннексии Крыма. Это спальный район города. Балкон выходит во двор. Я не знаю кто живет в этой квартире, но я преклоняюсь перед их смелостью, граничащей с безумием», — написал он в письме.

На снимке видно, как на стекле балкона наклеены листы формата А4 с надписью «ПТН ПНХ». Для тех, кто, возможно, забыл значение этой фразы, напомним, что она появилась в год начала агрессии РФ, имеет отношение к российскому диктатору и равнозначна знаменитой кричалке футбольных фанатов.

«Это фото прежде всего для тех, кто считает, что предатели в Крыму», — пишет наш источник на полуострове.

Отметим, что благодаря таким снимкам действительно хочется верить главе МИДа в том, что деоккупация Крыма — «не дипломатическая фантазия, а вполне прагматичный расчет», решить которую можно путем реализации трех тактических задач. Ведь на полуострове живут люди, которым дорога Украина и которые ждут восстановления исторической справедливости.

Напомним, что российская агрессия против Украины, которая привела к незаконной оккупации Крыма и отдельных частей Донецкой и Луганской областей, уже длится дольше, чем Вторая мировая война, и унесла жизни более 13 тысяч человек и вызвала ранения у более 27 тысяч.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что доказательством того, что Крым обязательно будет украинским, стал тот факт, что каждый год в День независимости над полуостровом поднимаются флаги нашей страны.

352

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter