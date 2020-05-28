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В Минобразования заявили, что учителям за карантин не доплатят
В отличие от медиков, работающих с больными COVID-19, педагогическим работникам никаких дополнительных доплат за период карантина бюджетом не предусмотрено.
Об этом во время брифинга по результатам заседания Кабинета Министров, сказала и. о. министра образования и науки Любомира Мандзий.
«В бюджете 2020 не предусмотрено установление дополнительных доплат для учителей», — сказала исполняющая обязанности министра образования и науки.
При этом чиновница отметила, что все педагоги и ученики во время карантина бесспорно прилагали максимум усилий для того, чтобы адаптироваться к новым условиям. Более того: учителя освоили новые инструменты дистанционных технологий, а также освоили и выполняли программы, поэтому безусловно заслуживают благодарности от профильного министерства.
Но в денежном эквиваленте эта благодарность проявится только в будущем.
«Мы сейчас работаем над новой концепцией оплаты труда педагогических работников», — пообещала Любомира Мандзий.
Напомним, что в Минобразования окончательно определились с датами тестов ВНО Основная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2020 году начнется 25 июня тестированием по математике и завершится 17 июля тестированием по химии.
Тестирование по украинскому языку и литературе состоится 30 июня, по физике — 2 июля, по испанскому, немецкому, французскому языкам — 6 июля, по английскому языку — 7 июля, по истории Украины — 9 июля, по биологии — 13 июля, по географии — 15 июля.
До 4 июня зарегистрированные участники смогут загрузить из своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что особенностью ВНО-2020 станет то, что участника могут потребовать дополнительную справку.30
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