В "Укрзалізниці" полетели головы из-за питания в поездах "Интерсити"

Украина

После увольнения директора по развитию бизнеса Андрея Рязанцева «Укрзалізниця» решила избавиться и от руководства филиала «Украинская железнодорожная скоростная компания» за нарушения во время отбора контрагента питания в скоростных поездах «Интерсити».

Об этом сообщил на своей странице в Facebook исполняющий обязанности председателя правления компании Иван Юрик.

«Когда участники торгов хотят предложить большую цену, но их искусственно ограничивают в этом — это не честный конкурс! И минус миллионы на счета компании и сомнения в надежности качества услуг для пассажиров», — сетует руководитель «Укрзалізниці».

Отмечается, во время служебной внутренней проверки были выявлены грубые нарушения на филиале УЖСК при организации отбора контрагента питания в скоростных поездах Интерсити.

«Руководство филиала уволено. „Укрзализныця“ строит свое новое будущее, где такие практики будут искореняться и уйдут в прошлое. В ближайшее время будет проведен прозрачный и конкурентный отбор с соблюдением законодательства. Недостатки, которые были установлены в ходе служебного расследования, будут устранены», — пообещал Юрик.

Напомрним, что филиал «Украинская железнодорожная скоростная компания» является обособленным подразделением акционерного общества «Украинская железная дорога». Филиал удовлетворяет потребности пассажиров в железнодорожных пассажирских перевозках скоростными поездами категорий «Интерсити», «Интерсити+» во внутреннем и международном сообщениях.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в прошлую пятницу, 22 мая, детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыски у служебных лиц АО «Укрзалізниця» и представителей нескольких частных компаний. Обыски проходили «в рамках расследования фактов злоупотреблений должностных лиц „Укрзалізниці“ при осуществлении закупок программного обеспечения по электронному приобретению билетов сообщения „Киев -- Борисполь“ (так называемый „Бориспольский экспресс“)».

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