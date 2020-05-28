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Билл Клинтон ответил на слухи о его романе с помощницей миллионера-педофила Джеффри Эпштейна (фото)
42-му президенту США Биллу Клинтону пришлось выступить с публичным опровержением информации, которая была опубликована в новой книге под названием «Удобная смерть: Загадочная кончина Джеффри Эпштейна». В ней утверждается, что у женатого Клинтона был роман с Гислейн Максвелл — британской светской львицей и главной помощницей миллионера-педофила Эпштейна, вербовавшей для него несовершеннолетних секс-рабынь.
Автор пишет, что у Клинтона и Максвелл, которые вместе летали на личном самолете Эпштейна Boeing 727, была интимная связь. Клинтон якобы регулярно посещал дом Гислейн в Нью-Йорке. В начале 2000-х годов пару видели на различных светских мероприятиях и в ресторанах. Максвелл принимала активное участие в деятельности фонда Клинтона. А в 2010 году она была в числе гостей на свадьбе дочери Билла и Хиллари Клинтон — Челси.
По словам инсайдера, Клинтон общался с Эпштейном только ради того, чтобы быть поближе к Гислейн. Бывший президент не принимал участия в оргиях, не занимался сексом с несовершеннолетними и вообще не был вовлечен в криминальные дела Джеффри. «Клинтон глуп, но не идиот», — заявил источник.
Как пишет издание The Mirror, пресс-секретарь Клинтона назвал все сообщения о романе «полной ложью».
Джеффри Эпштейн, который был знаком со многими влиятельными и знаменитыми людьми, обвинялся в создании криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать несовершеннолетних девушек. Его нашли мертвым в камере предварительного заключения в августе прошлого года. По официальной версии, миллионер покончил с собой. Однако ходят слухи о том, что его могли убить. Причем некоторые считают, что его смерть могла быть выгодна Биллу Клинтону.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что на наследство покойного Эпштейна претендуют 130 его «незаконнорожденных детей».366
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