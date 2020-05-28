Общество и люди

Опять циклон: синоптик рассказала о погоде до конца недели

Циклон, пришедший в Украину в четверг, 28 мая, продолжит определять погоду в стране и в пятницу, 29 мая. А в субботу, 30 мая, к нам наведается очередной циклон.

Такой прогноз дает синоптик Наталья Диденко. «В пятницу основные дожди „забросит“ на запад, они пройдут в северных и восточных регионах „под ручку“ с грозами и, возможно, градом. Сухие полоски прояснений 29 мая вероятные вдоль зоны Сумы-Полтава-Днепр-Николаев-Херсон. Однако в Украине будет преобладать циклоническая влажная погода», — пишет синоптик на своей страничке в соцсетях.

В то же время, по ее словам, ночи становятся теплее — ближайшей ожидается до + 9 + 14 градусов, на востоке и юге — до + 12 + 16 градусов.

«Днем 29 мая похолодает в западных областях — до + 13 + 17 градусов. В большинстве областей Украины — до + 15 + 21 градуса, на востоке и в Днепре с районами — до + 20 + 24 градусов», — прогнозирует синоптик.

Что же касается погоды в Киеве, то в пятницу будет преобладать влажная погода, однако есть шансы на прояснения. Ночью в столице +12 градусов, днем 29 мая — до +19 градусов.

Эксклюзивный материал о том, какой будет погода до конца мая, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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