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Украина

14-летние украинцы могут получить паспорт и идентификационный код одновременно: как это сделать

13:35 28 мая 2020
ID-карточка
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Украине, где первый паспорт начали выдавать с 14 лет, ввели новую услугу — одновременное получение подростками ID-карточки и номера налогоплательщика.

Как сообщают в Миницифре, в 2020 году первые паспорта должны оформить 400 тысяч юных украинцев. «Для того, чтобы получить ID-карту с номером налогоплательщика, сначала необходимо посетить Центр обслуживания налогоплательщиков и подать заявление на назначение ИНН, а после его получения обратиться в отдел Государственной миграционной службы по вопросу оформления паспорта», — говорится в сообщении.

Услуга ID-14 бесплатна. Ее можно получить во всех отделах ГМС, в сети сети центров «Паспортный сервис, в некоторых ЦНАПах, предоставляющих паспортные услуги.

Во время карантина услуга доступна по месту обращения, а после его завершения — по месту жительства.

Е-паспорт с ИНН для подростка можно оформить в течение 20 дней, он действителен четыре года.

Для получения услуги необходимо иметь с собой:

  • свидетельство о рождении;
  • справку о регистрации места жительства (при наличии);
  • документы, удостоверяющие личность одного из родителей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на ID-картах появилась новая опция — квалифицированная электронная подпись (КЭП), которая действительная в течении двух лет.

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