Деньги

Forbes составил рейтинг богатейших украинцев: в нем восемь долларовых миллиардеров

Украинская редакция Forbes оценила состояние 100 богатейших бизнесменов нашей страны, которое по итогам 2019 года составило 31,4 млрд. долларов. Напомним, миллиардеры США за время пандемии стали богаче на 434 миллиарда долларов.

Как сообщает издание, всего в список входят 8 долларовых миллиардеров (совладельцы сети «Эпицентр», супруги Александр и Галина Гереги занимают одну строчку. Их состояние оценивается в $ 1,3 млрд.). На верхушке рейтинга находится Ринат Ахметов — $ 2,8 млрд., что почти в 6 раз меньше по сравнению с «дореволюционным» 2013 годом. Ровно вдвое меньшими активами располагает владелец группы «Интерпайп» Виктор Пинчук ($ 1,4 млрд.) и столько же, по расчетам аналитиков издания — у пятого президента Украины Петр Порошенко.

Замыкает список долларовых миллиардеров Игорь Коломойский ($ 1 млрд.).

Строчку ниже в рейтинге занял нардеп и владелец металлургического бизнеса Вадим Новинский ($ 810 млн.), а закрыл ТОП-10 харьковский бизнесмен Александр Ярославский, который, согласно подсчетам, выделил на борьбу с коронавирусом больше всех участников украинского списка толстосумов (1,4%, т. е. $ 10 млн.).

Forbes обращает внимание, что уже у девяти бизнесменов из рейтинга основой состояния является IT. Среди них — основатель сервиса для систематизации файлов с кодом GitLab Дмитрий Запорожец ($ 560 млн., № 13), сооснователь сервиса Revolut Влад Яценко ($ 300 млн, № 27), а также основатели сервиса проверки правописания Grammarly Алексей Шевченко ($ 250 млн., № 35), Максим Литвин ($ 250 млн., № 36) и Дмитрий Лидер ($ 250 млн., № 37).

Также в рейтинг вошли экс-партнер «Газпрома» Дмитрий Фирташ ($ 370 млн., № 24), глава алкогольного холдинга Global Spirits, владеющего водочным брендом «Хортица», Евгений Черняк ($ 295 млн., № 30), российско-украинский строительный магнат Павел Фукс ($ 155 млн., № 51) и другие.

Справедливости ради стоит отметить, что данные украинского издания несколько отличаются от американской версии — там определили, что в списке долларовых миллиардеров в Украине по состоянию на март 2020 года осталось только шесть человек. В частности, там не было указано имя Петра Порошенко.

Напомним, в начале мая в Москве обнаружили мертвым бизнесмена Дмитрия Босова — официального долларового миллиардера, входивший в рейтинг богатейших бизнесменов России по версии Forbes.

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