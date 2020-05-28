Украина

Украина открывает пункты пропуска после карантина: где можно будет пересечь границу

В Украине, где на границе с Польшей ранее открыли пункт пропуска для автомобильного сообщения «Рава-Руська», в ближайшее время планируют открыть еще 66 пунктов на границе с Молдовой и странами Евросоюза. КПП на границе с Беларусью и Россией для пешего перехода пока что открывать не будут.

Как передает «РБК-Украина», Госпогранслужба уже сообщила партнерам о возможных изменениях и количестве пунктов пропуска на каждом участке. Впрочем, по словам спикера ГПСУ Андрей Демченко, открытие КПП с украинской стороны не означает, что пропуск сразу возобновится.

Издание публикует список работающих КПП, а также тех, которые планируют открыть с пятницы, 29 августа.

Автомобильные пункты пропуска

На границе с Польшей:

Волынская область — «Устилуг», «Ягодин»

Львовская область — «Смильница», «Шегини», «Краковец», «Рава-Руська», «Грушев»

На границе со Словакией:

Закарпатская область — «Ужгород», «Малый Березный»

На границе с Венгрией

Закарпатская область — «Чоп» (Тиса), «Дзвинковое», «Косино», «Лужанка», «Вилок»

На границе с Румынией:

Закарпатская область — «Дяково», «Солотвино»,

Черновицкая область — «Порубное»

На границе с Молдовой:

Черновицкая область — «Мамалыга», «Подворьевка», «Зеленая», «Кельменцы», «Россошаны», «Вашковцы», «Сокиряны»

Винницкая область — «Бронница», «Могилев-Подольский», «Великая Косница», «Грабаровка», «Болган», «Студена»

Одесская область — «Староказачье», «Рени», «Долинское», «Виноградовка», «Табаки», «Зализничное», «Новые Трояны», «Малоярославец», «Серпневое», «Лесное», «Паланка» (Маяки-Удобное), «Градинцы», «Кучурган», «Розаливка», «Гребеники», «Славяносербка», «Павловка», «Платоново», «Дубово», «Федосеевка»

На границе с Беларусью:

«Сеньковка» (Черниговская область)

«Новые Яриловичи» (Черниговская область)

«Выступовичи» (Житомирская область)

«Доманово» (Волынская область)

На границе с Российской Федерацией:

«Гоптовка» (Харьковская область)

«Юнаковка» (Сумская область)

«Бачевск» (Сумская область)

«Сеньковка» (Черниговская область)

«Меловое» (Луганская область)

Пункты пропуска для пешего перехода

На границе с Польшей:

«Ягодин» (Волынская область)

«Шегини» (Львовская область)

«Краковец» (Львовская область)

«Рава-Руська» (Львовская область)

На границе со Словакией

«Ужгород» (Закарпатская область)

На границе с Венгрией

«Чоп» (Тиса) (Закарпатская область)

На границе с Румынией

«Дяково» (Закарпатская область)

«Порубное» (Черновицкая область)

На границе с Молдовой

«Староказачье» (Одесская область)

«Рени» (Одесская область)

«Могилев-Подольский» (Винницкая область)

Также ожидается открытие ж/д пунктов пропуска «Рава-Русская» и «Хыров» на границе с Польшей, а также «Тересва» и «Деловое» на границе с Румынией.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения на Донбассе предварительно останутся закрытыми до 22 июня включительно.

165

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter