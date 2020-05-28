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Украина открывает пункты пропуска после карантина: где можно будет пересечь границу
В Украине, где на границе с Польшей ранее открыли пункт пропуска для автомобильного сообщения «Рава-Руська», в ближайшее время планируют открыть еще 66 пунктов на границе с Молдовой и странами Евросоюза. КПП на границе с Беларусью и Россией для пешего перехода пока что открывать не будут.
Как передает «РБК-Украина», Госпогранслужба уже сообщила партнерам о возможных изменениях и количестве пунктов пропуска на каждом участке. Впрочем, по словам спикера ГПСУ Андрей Демченко, открытие КПП с украинской стороны не означает, что пропуск сразу возобновится.
Издание публикует список работающих КПП, а также тех, которые планируют открыть с пятницы, 29 августа.
Автомобильные пункты пропуска
На границе с Польшей:
- Волынская область — «Устилуг», «Ягодин»
- Львовская область — «Смильница», «Шегини», «Краковец», «Рава-Руська», «Грушев»
На границе со Словакией:
- Закарпатская область — «Ужгород», «Малый Березный»
На границе с Венгрией
- Закарпатская область — «Чоп» (Тиса), «Дзвинковое», «Косино», «Лужанка», «Вилок»
На границе с Румынией:
- Закарпатская область — «Дяково», «Солотвино»,
- Черновицкая область — «Порубное»
На границе с Молдовой:
- Черновицкая область — «Мамалыга», «Подворьевка», «Зеленая», «Кельменцы», «Россошаны», «Вашковцы», «Сокиряны»
- Винницкая область — «Бронница», «Могилев-Подольский», «Великая Косница», «Грабаровка», «Болган», «Студена»
- Одесская область — «Староказачье», «Рени», «Долинское», «Виноградовка», «Табаки», «Зализничное», «Новые Трояны», «Малоярославец», «Серпневое», «Лесное», «Паланка» (Маяки-Удобное), «Градинцы», «Кучурган», «Розаливка», «Гребеники», «Славяносербка», «Павловка», «Платоново», «Дубово», «Федосеевка»
На границе с Беларусью:
- «Сеньковка» (Черниговская область)
- «Новые Яриловичи» (Черниговская область)
- «Выступовичи» (Житомирская область)
- «Доманово» (Волынская область)
На границе с Российской Федерацией:
- «Гоптовка» (Харьковская область)
- «Юнаковка» (Сумская область)
- «Бачевск» (Сумская область)
- «Сеньковка» (Черниговская область)
- «Меловое» (Луганская область)
Пункты пропуска для пешего перехода
На границе с Польшей:
- «Ягодин» (Волынская область)
- «Шегини» (Львовская область)
- «Краковец» (Львовская область)
- «Рава-Руська» (Львовская область)
На границе со Словакией
- «Ужгород» (Закарпатская область)
На границе с Венгрией
- «Чоп» (Тиса) (Закарпатская область)
На границе с Румынией
- «Дяково» (Закарпатская область)
- «Порубное» (Черновицкая область)
На границе с Молдовой
- «Староказачье» (Одесская область)
- «Рени» (Одесская область)
- «Могилев-Подольский» (Винницкая область)
Также ожидается открытие ж/д пунктов пропуска «Рава-Русская» и «Хыров» на границе с Польшей, а также «Тересва» и «Деловое» на границе с Румынией.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения на Донбассе предварительно останутся закрытыми до 22 июня включительно.165
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