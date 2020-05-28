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Украина

Убийство Шеремета: адвокаты арестованных заявляют, что не могут ознакомиться с материалами дела

17:23 28 мая 2020
Акция протеста
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

У здания МВД состоялась акция протеста, участники которой требовали от следствия по делу об убийстве Павла Шеремета ознакомить подозреваемых с материалами дела.

О невозможности получить такой доступ заявил в т. ч. адвокат подозреваемой Яны Дугарь Николай Ореховский.

«Когда досудебное расследование заканчивается, сторона обвинения, следователь, прокурор, обязаны предоставить все материалы без исключения, которые только они собрали во время этого расследования. … Неделя прошла, материалов нам не открыли, хотя такая обязанность есть», — цитирует адвоката Цензор.Нет.

В ходе акции протестующие скандировали лозунги и зажгли файеры.

Опубликовано фото и видео с места событий.

Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля. 12 декабря прошлого года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявления подозрений фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета. Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

В понедельник, 25 мая 2020 года, суд продлил до 23 июля арест музыканту Андрею Антоненко. Решение принято по ходатайству стороны обвинения.

Напомним, в тот же день Печерский суд наконец изменил меру пресечения подозреваемой Яне Дугарь, санкционировав ее освобождение под залог. Определенная судом сумма — 168 тысяч гривен — были собраны за три часа.

Фото и видео Цензор. Нет

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