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Убийство Шеремета: адвокаты арестованных заявляют, что не могут ознакомиться с материалами дела
У здания МВД состоялась акция протеста, участники которой требовали от следствия по делу об убийстве Павла Шеремета ознакомить подозреваемых с материалами дела.
О невозможности получить такой доступ заявил
«Когда досудебное расследование заканчивается, сторона обвинения, следователь, прокурор, обязаны предоставить все материалы без исключения, которые только они собрали во время этого расследования. … Неделя прошла, материалов нам не открыли, хотя такая обязанность есть», — цитирует адвоката Цензор.Нет.
В ходе акции протестующие скандировали лозунги и зажгли файеры.
Опубликовано фото и видео с места событий.
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