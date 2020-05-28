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Здоровье и медицина

Открытие детских садов может спровоцировать новую вспышку коронавируса: вирусолог указала на важный момент

21:35 28 мая 2020
Открытие детских садов может спровоцировать новую вспышку коронавируса: вирусолог указала на важный момент
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Открытие детских садов после смягчения карантина может спровоцировать рост заболеваемости с гораздо большей вероятностью, чем даже запуск общественного транспорта. Такое мнение в интервью журналу НВ высказала известный украинский вирусолог Алла Мироненко.

Она объяснила, что дети, как правило, болеют без ярко выраженной клинической картины, однако дома их ждут взрослые, не всегда молодые и здоровые.

По ее мнению, ссылаться на опыт западных стран, где детские сады открыли без существенных пандемических последствий, в Украине не уместно.

«В той же Германии один воспитатель на троих детей. Но у нас же такого не будет. Детсады всегда были тем местом, откуда болезни распространяются даже без пандемии нового вируса. Циркуляция респираторных заболеваний — бич детских садов», — констатировала Мироненко.

Напомним, в Киеве детсады решили открыть уже с 1 июня, однако это может произойти только в случае, если в городе не произойдет новой вспышки.

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