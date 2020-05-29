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Украина

Зеленский приготовил неприятный «сюрприз» для уклонистов

18:32 29 мая 2020
мужчины
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Украине зарегистрировали законопроект, который предусматривает жесткое наказание за уклонение от призыва по мобилизации. Текст документа размещен на сайте парламента.
Инициатором выступил президент Зеленский.

Законопроектом предусматриваются такие наказания:
— нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета влечет за собой наложение штрафа от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан;
— нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации влечет за собой наложение штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан;
— умышленную порчу или небрежное хранение документов и военных билетов, повлекшее их утрату, влечет за собой наложение штрафа от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан;
— уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет;
— уклонение военнообязанного, резервиста от учебных сборов наказывается штрафом от 500 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет.

Кроме того, в документе предусмотрены нормы, в частности, относительно реформирования местных органов военного управления, совершенствование порядка осуществления воинского учета призывников, введение военного учета резервистов, введение нового вида военной службы — военной службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

Напомним, зимой 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому в армию будут призывать юношей, достигших 18-летнего возраста. В Минобороны разъяснили, что в мае — июле 2020 года юношей в возрасте 18−19 лет будут призывать лишь по собственному желанию и по их письменному заявлению.

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