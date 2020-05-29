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Украина откроет пункты пропуска на границе с Венгрией и Словакией: названы даты
Украина 29 мая вечером возобновит работу пунктов пропуска на границе с Венгрией, которые закрыли в связи с карантином еще в марте. А с 1 июня Словакия будет готова возобновить работу пунктов пропуска на своем участке.
«В 20-м часу 29 мая венгерская сторона возобновит работу двух пунктов пропуска на границе с Украиной напротив тех, которые украинская сторона открыла по решению правительства. Это «Лужанка — Берегшурань» и «Вилок-Тисабеч», — цитирует спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко «Украинская правда».
Кроме того, еще 2 пункта пропуска «Косино-Барабаш» и «Дзвинкове-Лонья» откроют свои переходы в субботу 30 мая в 8 утра.
Во всех 4 открытых КПП будет осуществляться пропуск как транспортных средств, так и граждан в пешем порядке
Напомним, в ночь на 29 мая Украина возобновила работу 66 пунктов пропуска на государственной границе. А 6 мая возобновил работу международный пункт пропуска для автомобильного сообщения «Рава-Руська».
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