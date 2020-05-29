Происшествия

Приехали «решать вопрос» за 800 гривен: у Авакова рассказали о задержанных за перестрелку в Броварах

Стрельба в Броварах утром 29 мая произошла из-за конфликта между перевозчиками. Маршрутчики из Броваров и Винницы решили выяснить отношения, когда возобновилась работа транспорта после карантина.

Об этом в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, отметив, что транспортные перевозки — это очень высокодоходная отрасль, в которую часто приходит криминальный бизнес.



«Из Броваров каждый день ездит 40 тысяч человек, 20 тысяч туда и 20 тысяч обратно. Стоимость билета — 14 гривен. Значит, в день выручка составляет от 600 тысяч гривен. В месяц — 18 млн гривен, в год — 220 млн гривен», — сказал Геращенко.

Он отметил, что молодые люди из Винницы приехали в Бровары решать вопрос силовым способом за 800 гривен в сутки.

«Скорее всего, не было в планах обеих группировок применять оружие. Думали, что закончится противостоянием. Но, как обычно бывает в плохих спектаклях, ружье, висящее на стене, выстреливает», — добавил Геращенко.

Он пообещал, что наказаны будут не только титушки, но и их наниматели.

По словам главы Нацполиции Киевской области Андрея Небытова, задержаны 28 человек, причастных к перестрелке в Броварах.

«Кроме того, оперативные сотрудники уже установили еще 39 человек, которые принимали непосредственное участие в этом столкновении. Они обязательно будут задержаны и привлечены к ответственности», — добавил он.

Напомним, утром 29 мая в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. Полиция задержала участников перестрелки.

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