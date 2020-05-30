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Показать кто есть кто: зачем Украина "имитирует бурную деятельность" на переговорах по Донбассу
Активизировав переговоры в Минске и усилив свое представительство в Трехсторонней контактной группе, Украина дает сигнал о том, что она стремится к миру. В первую очередь, этот сигнал нужен иностранным партнерам, которые потом по своим каналам должны давить на Москву. Об этом «ФАКТАМ» заявил журналист-международник, аналитик «Агентства международных исследований» Игорь Соловей.
При этом эксперт считает, что реально такой подход не может решить проблему войны на Донбассе, ведь позиции Украины и России кардинально противоположные.
«Повышение уровня своего представительства в рамках контактной группы является в некотором роде ИБД — имитацией бурной деятельности. Но хороший способ показать наглядно, who is who», — считает Соловей.
Он также отмечает, что нынешняя украинская власть верит в свои возможности закончить войну на Донбассе и вернуть оккупированные территории.
Исходя из этой логики, Киев отказывается от вариантов миротворческой миссии или полной «заморозки» конфликта.
Делая ставку на существующий механизм Минска, Украина должна постоянно показывать свою конструктивную позицию в выполнении минских соглашений, отмечает Соловей.
Напомним, бывший министр иностранных дел Вадим Пристайко обещал вернуться к вопросу привлечения миротворцев только после того, как будут исчерпаны возможности Минских соглашений.
Первую часть интервью Игоря Соловья, в которой он рассказал, есть ли у нынешнего президента Украины успехи на международной арене, читайте на сайте «ФАКТОВ».103
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