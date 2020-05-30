В Киеве из-за коронавируса закрыли еще одно общежитие

Украина

В связи со вспышкой коронавируса в киевском общежитии на проспекте Гагарина, его закрыли на карантин. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. На утро 30 мая в Киеве подтверждено 2904 случая заражения COVID-19.

По информации градоначальника, один больной из этого общежития умер в больнице, еще троих госпитализировали с легкой формой. Все остальные постояльцы общежития находятся на самоизоляции, их обследуют медики.

Кличко также сообщил, что за прошедшие сутки в Киеве лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом у 55 человек, 7 из них — медики. Один случай летальный.

Среди заболевших за сутки — 34 женщины в возрасте от 21 до 77 лет, 19 мужчин от 21 до 81 года. Также заболели двое детей — 15-летняя девочка и трехлетний мальчик.

Вылечились за сутки в столице 40 человек. Всего коронавирус за период пандемии преодолели 637 жителей Киева.

Напомним, ранее из-за коронавируса в Киеве на карантин закрыли несколько общежитий. В частности, COVID-19 выявили в общежитии № 18 КПИ им. Сикорского. А в Вишневом под Киевом коронавирусную инфекцию подтвердили у порядка 80 жителей общежития, в том числе, и у детей.

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