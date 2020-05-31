Происшествия

"То таке гуцульське літо": сеть развеселила метель в Карпатах в последний день весны (видео)

В сети появилось видео настоящего снегопада в украинских Карпатах за день до начала календарного лета. Напомним, летом в Карпатах ожидаются сильные ливни.

Видео «зимы» в Карпатах в Facebook опубликовал Александр Голобин с комментарием «Это такое гуцульское лето».

В Украинском гидрометцентре сообщили, что с утра температура воздуха на снеголавинной станции «Пожежевская» составляла всего 0,3°С, а сильный снег менялся на ливневый дождь.

Тем не менее к концу дня снег в горах преимущественно растаял.

Напомним, в Харькове последний день весны также отметился погодными катаклизмами.

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