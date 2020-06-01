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Стиль жизни

Что советуют звезды: гороскоп на 2 июня для всех знаков зодиака

15:08 1 июня 2020
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Вторник, 2 июня, — хороший день. У вас будет много дел, друзья и родственники помогут, если попросите.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 2 июня для всех знаков зодиака.

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Овен

Эффективность и производительность вашего труда в течение первой половины вторника будет очень хорошей, воспользуйтесь этим.

Телец

Одинокие Тельцы могут встретить человека, с которым окунутся в море страсти и нежности.

Близнецы

Неудачный день для использования чужих средств, независимо от их доступности вам и щедрости вашего кредитора.

Рак

Осложнения возможны в общении с близкими — родителями, партнером по браку.

Лев

Звезды советуют в этот день уделить особое внимание своему здоровью. И больше отдыха.

Дева

Весьма положительную роль в вашей судьбе сыграет знакомство с влиятельным человеком.

Весы

Не самый удачный день для демонстрации легкомысленных сторон вашей натуры.

Скорпион

Звезды предостерегают вас от излишней доверчивости по отношению к новым единомышленникам.

Стрелец

Источником раздражения в этот день могут стать материальные или профессиональные проблемы.

Козерог

Воздержитесь от подписания документов, которые вы плохо изучили, и от заключения новых договоренностей.

Водолей

Вам придется весь день удерживать правильный баланс в работе и в отношениях с окружающими людьми.

Рыбы

Рекомендуется отложить начало лечебного курса или комплекса оздоровительных физических упражнений.

Хорошего вам дня!

Ранее мы публиковали гороскоп на неделю для всех знаков зодиака.

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