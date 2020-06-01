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Что советуют звезды: гороскоп на 2 июня для всех знаков зодиака
Вторник, 2 июня, — хороший день. У вас будет много дел, друзья и родственники помогут, если попросите.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 2 июня для всех знаков зодиака.
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Овен
Эффективность и производительность вашего труда в течение первой половины вторника будет очень хорошей, воспользуйтесь этим.
Телец
Одинокие Тельцы могут встретить человека, с которым окунутся в море страсти и нежности.
Близнецы
Неудачный день для использования чужих средств, независимо от их доступности вам и щедрости вашего кредитора.
Рак
Осложнения возможны в общении с близкими — родителями, партнером по браку.
Лев
Звезды советуют в этот день уделить особое внимание своему здоровью. И больше отдыха.
Дева
Весьма положительную роль в вашей судьбе сыграет знакомство с влиятельным человеком.
Весы
Не самый удачный день для демонстрации легкомысленных сторон вашей натуры.
Скорпион
Звезды предостерегают вас от излишней доверчивости по отношению к новым единомышленникам.
Стрелец
Источником раздражения в этот день могут стать материальные или профессиональные проблемы.
Козерог
Воздержитесь от подписания документов, которые вы плохо изучили, и от заключения новых договоренностей.
Водолей
Вам придется весь день удерживать правильный баланс в работе и в отношениях с окружающими людьми.
Рыбы
Рекомендуется отложить начало лечебного курса или комплекса оздоровительных физических упражнений.
Хорошего вам дня!
Ранее мы публиковали гороскоп на неделю для всех знаков зодиака.80
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