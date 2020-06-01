Рака ждут проблемы на работе, а Рыб — денежные поступления: гороскоп на неделю

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ОВЕН. Успех на профессиональном поприще вам гарантирован только в том случае, если будете внимательны и сконцентрированы на главном. Не исключено получение заманчивого делового предложения, также, возможно, удастся найти источник дополнительного заработка.
ТЕЛЕЦ. Финансовое положение может оказаться не в лучшем состоянии из-за вашей растерянности и неуверенности в завтрашнем дне. Соберитесь с мыслями, настройтесь на решительные действия — и тогда можете рассчитывать на положительный результат. Сейчас вам стоит пересмотреть свою стратегию отношений с родственниками, особенно с детьми.
БЛИЗНЕЦЫ. Ожидается неплохой период, когда можно немного расслабиться и сбавить обороты. Займитесь тем, что приносит вам удовольствие, на пути к достижению задуманного не должно возникнуть никаких препятствий.
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РАК. На службе возможны непредвиденные ситуации, найти выход из которых окажется непросто. Тщательно продумывайте свои слова и действия, также не стоит верить на слово, особенно малознакомым людям. В делах амурных не держитесь за прошлые отношения, звезды намекают на то, что новый роман не за горами.
ЛЕВ. Решение поставленных перед вами задач потребует много сил и энергии. Старайтесь не давать волю эмоциям и не пренебрегайте мелочами. Поиск новой работы может увенчаться успехом. В личной жизни не исключены ссоры из-за ревности, постарайтесь не давать для этого поводов.
ДЕВА. Если хотите добиться положительных результатов, старайтесь меньше говорить, а больше делать. Также желательно на этот период забыть о соцсетях. В семейных отношениях не будьте слишком придирчивы к близким, предоставьте им полную свободу действий.
ВЕСЫ. Спокойным это время назвать трудно — вам то и дело придется реагировать на меняющуюся обстановку. Для вас сейчас крайне важно постоянно быть на связи и никуда не опаздывать. Это неплохой период для оформления различных документов, а также начала ремонта.
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СКОРПИОН. Ваша интуиция поможет сделать важный шаг для продвижения по карьерной лестнице. Определив цели на ближайшее будущее, смело приступайте к их реализации. Разговор по душам с любимым человеком принесет моральное удовлетворение и еще больше сблизит вас.
СТРЕЛЕЦ. Давние мечты начнут постепенно реализовываться — сейчас ваши инициатива и настойчивость могут преодолеть самые неприступные крепости. Не исключена какая-то путаница с документами, поэтому прежде чем поставить свою подпись, следует внимательно все проверить.
КОЗЕРОГ. Предстоят важные встречи и довольно сложные переговоры. Но вам удастся без проблем найти ответы на волнующие вопросы, что поможет принять верное решение. В финансовой сфере наметился положительный сдвиг. Правда, львиную долю прибыли могут поглотить непредвиденные траты.
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ВОДОЛЕЙ. Возникшие на вашем пути трудности окажутся преодолимыми. Однако ваши упрямство и гордыня могут привести к нежелательным последствиям. Проявите гибкость и продемонстрируйте готовность к компромиссу — только при таких условиях вам гарантирован положительный результат.
РЫБЫ. Предстоит много хлопот. Вероятно, придется что-то поменять в своей деятельности или освоить новое для вас дело. Возможны денежные поступления, однако не спешите с ними расставаться. Старайтесь больше времени проводить в кругу семьи.
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