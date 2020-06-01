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Названы дата и время прощания с композитором Мирославом Скориком
Проститься с известным украинским композитором и музыковедом, Героем Украины Мирославом Скориком, который умер 1 июня, можно будет в Киеве и Львове.
«Легендарный композитор Мирослав Скорик ушел из жизни на 82-м году в Киеве. Прощание в среду, 3 июня, в Киеве в 11:30 в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ (Левобережная). Во Львове — в четверг, 4 июня, в Соборе Святого Юра, тоже в 11:30. Захоронение в пятницу, 5 июня, Лычаковское кладбище», — цитирует сообщение агентства UKRArtists «Радио Свобода».
О любви Мирослава Скорика к Украине и музыке в материале: «Хочу наслаждаться каждым днем жизни»: о чем говорил «ФАКТАМ» Мирослав Скорик".14
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