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Культура и искусство

Названы дата и время прощания с композитором Мирославом Скориком

22:20 1 июня 2020
Мирослав Скорик
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Проститься с известным украинским композитором и музыковедом, Героем Украины Мирославом Скориком, который умер 1 июня, можно будет в Киеве и Львове.

«Легендарный композитор Мирослав Скорик ушел из жизни на 82-м году в Киеве. Прощание в среду, 3 июня, в Киеве в 11:30 в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ (Левобережная). Во Львове — в четверг, 4 июня, в Соборе Святого Юра, тоже в 11:30. Захоронение в пятницу, 5 июня, Лычаковское кладбище», — цитирует сообщение агентства UKRArtists «Радио Свобода».

О любви Мирослава Скорика к Украине и музыке в материале: «Хочу наслаждаться каждым днем жизни»: о чем говорил «ФАКТАМ» Мирослав Скорик".

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